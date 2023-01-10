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KGF paketi çarşamba günü açıklanacak

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Giriş: 10.01.2023 11:15
KGF paketinin detayları yarın açıklanacak. Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın paketin ayrıntılarını açıklayacak.
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