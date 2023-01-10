KGF paketi çarşamba günü açıklanacak

KGF paketinin detayları yarın açıklanacak. Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın paketin ayrıntılarını açıklayacak.

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