17 Mart 2023, Cuma
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Kentsel dönüşüme destek paketi ne sağlayacak? Faruk Erdem yorumladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladı. Konut yapım kredisinde 120 ay vadeli yüzde 0,79 faizle 1 milyon 250 bin lira kredi verilecek. Paketin ne katkı sağlayacağını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.