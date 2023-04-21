Kentsel Dönüşümde ’’Yarısı Bizden’’ müjdesi

Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 5 adımda yarısı bizden kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. Peki "Yarısı Bizden" kampanyasına kim nasıl başvurabilir? Kentsel dönüşüm süreci nasıl olacak? Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız ile detaylandırdık.