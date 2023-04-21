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Kentsel Dönüşümde ''Yarısı Bizden'' müjdesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2023 17:59
Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 5 adımda yarısı bizden kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. Peki "Yarısı Bizden" kampanyasına kim nasıl başvurabilir? Kentsel dönüşüm süreci nasıl olacak? Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız ile detaylandırdık.
Kentsel Dönüşümde ’’Yarısı Bizden’’ müjdesi
Kentsel Dönüşümde ''Yarısı Bizden'' müjdesi
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