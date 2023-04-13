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Kentsel dönüşümde kullanılacak kredinin limitleri belli oldu

A Haber
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Giriş: 13.04.2023 14:02
Kredi kullanacaklar dikkat... Kentsel dönüşümde kullanılacak kredinin limitleri belli oldu, üst limitler yükseltildi. Riskli alanlardaki konut ve işyerlerine verilen yapım ve güçlendirme kredilerine faiz desteği oranları artırıldı. Tek konuta 840, birden fazla konuta 720 bp faiz desteği verilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan  gayrimenkul uzmanı Alper İşler değerlendirdi.
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