Kredi kullanacaklar dikkat... Kentsel dönüşümde kullanılacak kredinin limitleri belli oldu, üst limitler yükseltildi. Riskli alanlardaki konut ve işyerlerine verilen yapım ve güçlendirme kredilerine faiz desteği oranları artırıldı. Tek konuta 840, birden fazla konuta 720 bp faiz desteği verilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan gayrimenkul uzmanı Alper İşler değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN