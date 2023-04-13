13 Nisan 2023, Perşembe
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Kentsel dönüşümde kullanılacak kredinin limitleri belli oldu
Kredi kullanacaklar dikkat... Kentsel dönüşümde kullanılacak kredinin limitleri belli oldu, üst limitler yükseltildi. Riskli alanlardaki konut ve işyerlerine verilen yapım ve güçlendirme kredilerine faiz desteği oranları artırıldı. Tek konuta 840, birden fazla konuta 720 bp faiz desteği verilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan gayrimenkul uzmanı Alper İşler değerlendirdi.