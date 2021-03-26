Kentsel dönüşümde kira yardımı | Kira yarımı nasıl alınır? Şartlar neler?

Kentsel dönüşümde hak sahiplerine toplam 4 milyar 631 milyon lira kira yardımı yapıldı. Peki hangi durumlarda kişiler kira yardımı alıyor? İşte cevabı...

Kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sür��yor. Evleri kentsel dönüşüme giren binalarda yaşayan vatandaşlara talep etmeleri halinde kira yardımı yapılıyor.