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Kentsel dönüşüm nasıl yapılıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 13:18
İstanbul'da 2000 yılından önce yapılan ve yüzde 70'i kaçak olan binalar ne olacak? 10 soruda tespit ve kentsel dönüşüm nasıl gerçekleştirilir? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim uzmanına sordu.
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