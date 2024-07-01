Kentsel dönüşüm nasıl yapılıyor?

İstanbul'da 2000 yılından önce yapılan ve yüzde 70'i kaçak olan binalar ne olacak? 10 soruda tespit ve kentsel dönüşüm nasıl gerçekleştirilir? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim uzmanına sordu.

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