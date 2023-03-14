14 Mart 2023, Salı
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Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
Kentsel dönüşüm kredi desteğine ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptığı açıklama sonrası arama motorlarında, "Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte başvuran her vatandaşa 0,69 faiz oranıyla 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon TL'lik kredi desteğinin detayları...