14 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2023 11:08
Kentsel dönüşüm kredi desteğine ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptığı açıklama sonrası arama motorlarında, "Kentsel dönüşüm kredisi nedir, nasıl alınır?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte başvuran her vatandaşa 0,69 faiz oranıyla 2 yıl geri ödemesiz en az 1 milyon TL'lik kredi desteğinin detayları...
Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
Kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
ABD’de kriz çanları çalıyor!
ABD'de kriz çanları çalıyor!
Asgari ücrete yeni düzenleme!
Asgari ücrete yeni düzenleme!
TOGG’un fiyatı bugün açıklanacak!
TOGG'un fiyatı bugün açıklanacak!
Togg’un fiyatı ne kadar?
Togg’un fiyatı ne kadar?
Rusya’dan doğalgaz merkezi açıklaması!
Rusya'dan doğalgaz merkezi açıklaması!
ABD bankacılık sektöründe iflas dalgası
ABD bankacılık sektöründe iflas dalgası
Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?
Kentsel dönüşüm başvurusu nasıl yapılır?
Otomobil almak isteyenler dikkat!
Otomobil almak isteyenler dikkat!
EYT başvuru rehberi
EYT başvuru rehberi
ABD’de ikinci en büyük banka iflası
ABD’de ikinci en büyük banka iflası
Hangi borçlar kaç taksitle ödenecek?
Hangi borçlar kaç taksitle ödenecek?
Daha Fazla Video Göster