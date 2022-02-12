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KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? Erdoğan: Gıdada pazartesi gününden itibaren indirim bekliyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2022 17:11
Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Bu indirim gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz." dedi.
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