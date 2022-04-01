KDV indimi raflara yansıdı mı? Vatandaşlar ne yapmalı?

Temel ihtiyaç maddelerinde KDV yüzde 8'e düşürüldü. Düzenleme bugünden itibaren etiketlere yansıyacak. Peki KDV indirimi raflara nasıl yansıdı? Vatandaşlar ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.

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