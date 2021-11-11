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Kasım indirimlerine dikkat! İndirim kampanyaları tuzak mı?

A Haber
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Giriş: 11.11.2021 10:02
Kasım ayının gelmesiyle alışveriş yapacakların gözleri "Efsane cuma indirimleri", "şahane cuma indirimleri" ve "Kasım indirimleri" gibi isimlerle anılan günlere çevrildi. Kasım öncesinde sepetlerini dolduran vatandaşlar, "indirim" adı altında fiyatların arttığını aldıkları görüntülerle sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının isyanı sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada "Resen inceleme başlatıldı" ifadelerine yer verildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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