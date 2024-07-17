Karayolları'na enerji GES'ten! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, enerji tasarrufu için Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurdukları Güneş Enerji Santralleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Elazığ'daki santralin ardından Van, Şanlıurfa ve İstanbul'da da çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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