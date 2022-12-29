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Karar Resmi Gazete'de: Marmaray Başkentray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz

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Giriş: 29.12.2022 09:31
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak 2023 saat 24.00'e kadar Marmaray (İstanbul), Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.
Karar Resmi Gazete’de: Marmaray 1 Ocak’ta ücretsiz
Karar Resmi Gazete'de: Marmaray 1 Ocak'ta ücretsiz
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