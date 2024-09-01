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Karadeniz'in "üretim üssü" geliyor! 5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 18:18
Enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu Atlas Okyanusu’nda yolculuğunu sürdürüyor. Bu ayın sonunda Türkiye’ye gelecek dev platform, 2026'da Karadeniz’de üretime başlayacak. 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak olan dev platform, ham gazı denizde işleyerek karaya çıkaran borulara basacak.
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