Karadeniz'in "üretim üssü" geliyor! 5 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak

Enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu Atlas Okyanusu’nda yolculuğunu sürdürüyor. Bu ayın sonunda Türkiye’ye gelecek dev platform, 2026'da Karadeniz’de üretime başlayacak. 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak olan dev platform, ham gazı denizde işleyerek karaya çıkaran borulara basacak.

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