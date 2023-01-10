10 Ocak 2023, Salı
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Karadeniz'den yeni müjde mi geliyor? Başkan Erdoğan müjdeyi şubatta verecek
Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda önemli bir kilometre taşı oldu. Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bir yazı kaleme aldı. Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin, konuşulandan, resmi açıklamalardan çok daha fazla olduğunu belirten Yavuz Donat, "Bu konuda tek cümle yazabiliyoruz. Gerisi...Özel ve gizli bilgi. Sanırız... Şubatta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bütün dünya duyar." ifadelerini kullandı.