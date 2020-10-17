Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Türkiye'nin de dünyadaki Türklerin gözü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'tan yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki yeni rezerv ne anlama gelecek? Türkiye ekonomisine neler katacak? Türkiye’nin iktisadi gelişimi için ne ifade edecek? Tüm Türkiye’de merak edilen bu önemli soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr Mesut Hakkı Caşın ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Nurşin Ateşoğlu önemli verdi. İşte tüm detaylar…