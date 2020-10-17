17 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2020 16:00
Güncelleme:17.10.2020 16:14
Türkiye'nin de dünyadaki Türklerin gözü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'tan yapacağı  açıklamaya çevrildi. Peki yeni rezerv ne anlama gelecek? Türkiye ekonomisine neler katacak? Türkiye’nin iktisadi gelişimi için ne ifade edecek? Tüm Türkiye’de merak edilen bu önemli soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr Mesut Hakkı Caşın ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Nurşin Ateşoğlu önemli verdi. İşte tüm detaylar…

Karadenizde tarih yeniden yazılıyor! Yeni rezerv keşfi ne anlama geliyor? KARADENİZ'DE TARİH YENİDEN YAZILIYOR! YENİ REZERV KEŞFİ NE ANLAMA GELİYOR?
Karadeniz’de tarihi gün! Rezerv kaynakları Türkiye ekonomisi için ne ifade ediyor? KARADENİZ'DE TARİHİ GÜN! REZERV KAYNAKLARI TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?
Tüm gözler Doğu Akdenize çevrildi! Doğal gaz rezerv kapasitesi Karadenizin tam olarak iki katı TÜM GÖZLER DOĞU AKDENİZ'E ÇEVRİLDİ! DOĞAL GAZ REZERV KAPASİTESİ KARADENİZ'İN TAM OLARAK İKİ KATI

Yeni keşfin anlamı ne?
Yeni keşfin anlamı ne?
Tarih yeniden yazılıyor! Türkiye'nin umut ışığı
Tarih yeniden yazılıyor! Türkiye'nin umut ışığı
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul'u kutluyorum
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul'u kutluyorum
10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz
"10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz"
Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!
Yeni İstihdam Paketi TBMM'de!
Zonguldak halkı büyük bir heyecanla yarını bekliyor!
Zonguldak halkı büyük bir heyecanla yarını bekliyor!
Yeni istihdam paketi geliyor
Yeni istihdam paketi geliyor
Türkiye'yi baltalamak isteyen güçler olacaktır
"Türkiye'yi baltalamak isteyen güçler olacaktır"
‘Organize kötülük’ milli ekonomiyi hedef alıyor!
‘Organize kötülük’ milli ekonomiyi hedef alıyor!
Bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz
"Bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz"
Almanya'da iflas dalgası uyarısı
Almanya'da "iflas dalgası" uyarısı
Bakan Pakdemirli açıkladı! Üreticiye 12 yeni destek
Bakan Pakdemirli açıkladı! Üreticiye 12 yeni destek
Daha Fazla Video Göster