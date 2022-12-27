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Karadeniz'de trilyon dolarlık rezerv! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklamalar

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Giriş: 27.12.2022 10:29
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni doğal gaz keşfinin detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Dönmez, "Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturmak istediğimizi söylemiştik. Mart ayında ilk gazı sisteme vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.
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