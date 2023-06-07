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Karadeniz'de sel felaketi! Tarım alanları zarar gördü

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 09:32
Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlar sürüyor. Samsun'da sel ve taşkın tarım alanlarına zarar verdi. Samsun ve Sinop Ayancık'ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Bölgedeki son durumu aktarmak için A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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