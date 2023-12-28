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Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa petrol aramak için Karadeniz'e açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 11:53
Güncelleme:28.12.2023 11:53
Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'deki petrol arama çalışmaları için gün sayıyor. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları canlı yayında aktardı.
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