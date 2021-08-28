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Karadeniz Kalkınma Bankası’ndan Türkiye desteği! 500 milyon Euro kaynak

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Giriş: 28.08.2021 16:25
Güncelleme:28.08.2021 16:25
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, finansman portföyünün yüzde 22'sini Türkiye'deki projelere ayırdı. Temmuz sonu itibarıyla finansman büyüklüğü 2 milyar 250 milyon Euro'ya ulaşan banka, portföyünden yaklaşık 500 milyon Euro'sunu Türkiye'deki projelere ayırdı. Bankanın öncelikleri arasında temiz enerji ve KOBİ'ler yer aldı.
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