28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Karadeniz Kalkınma Bankası’ndan Türkiye desteği! 500 milyon Euro kaynak
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, finansman portföyünün yüzde 22'sini Türkiye'deki projelere ayırdı. Temmuz sonu itibarıyla finansman büyüklüğü 2 milyar 250 milyon Euro'ya ulaşan banka, portföyünden yaklaşık 500 milyon Euro'sunu Türkiye'deki projelere ayırdı. Bankanın öncelikleri arasında temiz enerji ve KOBİ'ler yer aldı.