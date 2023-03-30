Karadeniz gazının rezervi mi artacak? Enerjide yeni müjde ne olacak?

Enerjide yeni müjde geliyor. Arife günü Karadeniz gazı karaya ulaştırılacak. Başkan Erdoğan hangi müjdeyi verecek? Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özarslan, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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