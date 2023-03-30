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Karadeniz gazının rezervi mi artacak? Enerjide yeni müjde ne olacak?

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 14:41
Enerjide yeni müjde geliyor. Arife günü Karadeniz gazı karaya ulaştırılacak. Başkan Erdoğan hangi müjdeyi verecek? Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özarslan, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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