Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi. Suyun 2 bin 200 metre altındaki operasyondan da ilk görüntüler ise paylaşıldı. Bakan Dönmez, "Karadeniz'de 2 bin 200 metre altında çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz." dedi.