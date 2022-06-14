14 Haziran 2022, Salı
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Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi. Suyun 2 bin 200 metre altındaki operasyondan da ilk görüntüler ise paylaşıldı. Bakan Dönmez, "Karadeniz'de 2 bin 200 metre altında çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz." dedi.