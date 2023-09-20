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Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç! Yıl sonu hedef günlük 150 milyon TL

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 10:13
20 Nisan'da karaya ulaşan Karadeniz gazından günde 30 milyon TL kazanç sağlanıyor. Yıl sonuna kadar sisteme verilecek 10 milyon metreküp yerli gazdan, günlük 150 milyon TL gelir elde edilecek. İkinci fazda toplam 40 kuyudan 40 milyon metreküp gaz alınacak. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

KARADENİZ'DEN GÜNDE 2 MİLYON METREKÜP GAZ

*Karadeniz'den günde 2 milyon metreküp gaz sistemde

*Yıl sonunda bu miktar 10 milyon metreküpe çıkacak

*Günlük kazanç 30 milyon TL'yi buldu

*Yıl sonunda miktar 150 milyon TL'yi bulacak

*Şimdiden aylık kazanç 1 milyar TL'yi buldu

*İkinci fazda 40 kuyudan 40 milyon metreküp gaz alınacak

GAZ HANGİ İŞLEMLERDEN GEÇİYOR?

*Karadeniz'den çıkan gaz Filyos'taki tesise geliyor

*Burada işlenen gazdan su ve yabancı maddeler ayrışıyor

*Gaz BOTAŞ'ın standartlarına uygun hale getiriliyor.

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