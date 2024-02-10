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Karadeniz gazında yeni müjdeler mi var?

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Giriş: 10.02.2024 12:24
Türkiye, 2020 yılında yapılan keşifle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan doğalgaz çıkarıyor. Peki Karadeniz gazında yeni müjdeler mi var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Karadeniz gazında yeni müjdeler mi var?
Karadeniz gazında yeni müjdeler mi var?
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