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Karadeniz gazında geri sayım! Doğal gazı evlere ulaştıracak 36 kilometrelik boru hattı tamam

A Haber
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Giriş: 17.01.2023 15:00
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya ulaşması için Zonguldak Filyos'taki çalışmalar sürüyor. Gazı evlere ulaştıracak boru hattı tamamlandı. Son durumu, A Haber muhabiri Hakan Süer canlı yayında anlattı.
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