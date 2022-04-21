21 Nisan 2022, Perşembe
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Karadeniz gazı ihya edecek! Devlet yatırım kapılarını ardına kadar açtı
Karadeniz’deki 540 milyar m3’lük doğalgaz keşfi için 145 milyar TL yatırım yapılacak. Süper teşvik kapsamına alınan proje, gümrük vergisinden muaf olacak. KDV indirimi ve istisnası da var.