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Karadeniz gazı ihya edecek! Devlet yatırım kapılarını ardına kadar açtı

İHA
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Giriş: 21.04.2022 10:06
Karadeniz’deki 540 milyar m3’lük doğalgaz keşfi için 145 milyar TL yatırım yapılacak. Süper teşvik kapsamına alınan proje, gümrük vergisinden muaf olacak. KDV indirimi ve istisnası da var.
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