Karadeniz gazı için denizin 2 bin 200 metre altında tarihi çalışma! İşte Türkali-1 Kuyusu'ndan özel görüntüler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılması için ilk boruların döşenmesi hakkında "Yıl sonuna kadar boru döşeme işini bitireceğiz." dedi. Gazın karaya çıkarılması için ilk borular denize döşenirken, suyun 2 bin 200 metre altındaki operasyondan da ilk görüntüler paylaşıldı. İşte Türkali-1 Kuyusu'ndan özel görüntüler...