15 Nisan 2023, Cumartesi
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Karadeniz gazı için büyük hazırlık! Türkiye için çifte bayram
Karadeniz gazı, 20 Nisan'da karaya çıkıyor. Mayıs başında vatandaşa ulaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın törende bayram öncesinde indirim müjdesi vermesi bekleniyor. TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin, "Değişik alternatifler üzerinde çalışıldı" dedi.