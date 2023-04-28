Karadeniz gazı evlerde! 20 Nisan sonrası gelen ilk faturada tutar "0" TL

Karadeniz gazı evlerde kullanılmaya başladı. Bir aylık ücretsiz doğal gaz ile mutfakta ve sıcak suda 12 aylık ücretsiz doğalgazda merak edilenler var. A Hber muhabiri Hande Bayraktar detayları aktardı.

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