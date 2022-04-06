Karadeniz gaz sahasında mayın alarmı! Bölgedeki Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros korumaya alındı

Donanma, doğalgaz arama ve sondajı yapan Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros gemilerini Rusya-Ukrayna savaşında Karadeniz'e bırakılan mayınlardan korumak için teyakkuza geçti. Sakarya gaz sahası çembere alındı, 24 saat mayın nöbeti tutuyor. Gaz sahaları havadan ve denizden çembere alınırken, mayın devriyesine başlandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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