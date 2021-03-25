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Karadaniz'de gaz arama çalışmaları! Türkiye'nin sondaj gemileri Filyos Limanı'nda

A Haber
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Giriş: 25.03.2021 14:35
Güncelleme:25.03.2021 14:59
Türkiyenin yerli ve milli sondaj gemileri Fatih ve Kanuni bakım için Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda. Türkiye'nin bulduğu gaz Filyos'ta karaya çıkartılacak. Son gelişmeleri bölgeden A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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