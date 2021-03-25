Karadaniz'de gaz arama çalışmaları! Türkiye'nin sondaj gemileri Filyos Limanı'nda

Türkiyenin yerli ve milli sondaj gemileri Fatih ve Kanuni bakım için Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda. Türkiye'nin bulduğu gaz Filyos'ta karaya çıkartılacak. Son gelişmeleri bölgeden A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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