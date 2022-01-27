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Kar yağışı fiyatları nasıl etkilenecek? İşçiye ek zam müjdesi geldi! Ek zam ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 27.01.2022 10:04
Türkiye’de İstanbul’da etkili kar yağışı sonrası lojistik konusunda sıkıntılar yaşandı. Olumsuz hava koşullarından sonra yaşanan arz dengesizliği fırsatçıları ortaya çıkardı. Raflara kar zamları yansıdı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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