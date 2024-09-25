Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin TL’yi geçti!

Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ederken yeni bir rekora imza attı. Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin lirayı geçti. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'dan ve Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya aktardı.

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