Kamuda zam pazarlığı! Takvim nasıl işleyecek?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. kamu toplu sözleşmesinde süreç devam ediyor. Hükümet ilk zam teklifini açıkladı. Yetkili sendikanın talebi üzerine gözler 17 ve 27 Ağustos'ta kamu işveren tarafının yapacağı yeni tekliflere çevrildi. Süreci A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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