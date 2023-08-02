02 Ağustos 2023, Çarşamba
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Kamuda zam pazarlığı! İlk toplantıda neler konuşuldu?
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başladı. Bakan Vedat Işıkhan toplantı öncesi kameraların karşısına geçti, "Çalışmalarımızı tarafları optimal derecede memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz." dedi. Toplu sözleşme görüşmelerinde neler yaşandı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.