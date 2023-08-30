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Kamuda zam oranı yarın belli oluyor! Hakem Kurulu 4. toplantısını yaptı zam oranı yarın açıklanacak

A Haber
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Giriş: 30.08.2023 09:39
Memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranında son sözü söyleyecek Hakem Kurulu 4. toplantısını yaptı. Gözler artık nihai kararın açıklanacağı yarına çevrildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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