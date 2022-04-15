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Kamuda yeni dönem! 530 bin sözleşmeliye yeni haklar gelecek

A Haber
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Giriş: 15.04.2022 09:43
Güncelleme:15.04.2022 10:16
Kamuda çalışan 530 bin sözleşmeli memurun kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu çözülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindiğini belirtirken, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu binlerce çalışanın yaşadığı mağduriyet de son bulacak. Kamuda 39 ayrı statü nedeniyle sosyal haklarda yaşanan eşitsizlik sona erecek, eş durumundan tayin, görevde yükselme, unvan değişikliği sınavlarına girme ve yıllık izinlere devir hakkı verilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

KAMUDA YENİ DÖNEM

* Kamuda ek göstergesiz memur kalmayacak

* İdari kadrolar ek göstergeye kavuşacak

* Unvana ve sorumluluğa göre ek gösterge olacak

* 530 bin sözleşmeliye yeni haklar gelecek

* Kadro, ücret, tayin, görevde yükselme sorunu bitecek

* Sosyal haklar eşitlenecek

* Kamu personel rejimindeki statü farklılıkları bitecek

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