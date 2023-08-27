Kamuda maaş pazarlığı! Süreç nasıl işleyecek?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamayınca devreye giren kamu görevlileri hakem kurulu ilk toplantısını yaptı. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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