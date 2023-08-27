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Kamuda maaş pazarlığı! Süreç nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 27.08.2023 09:21
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamayınca devreye giren kamu görevlileri hakem kurulu ilk toplantısını yaptı. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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