Kamuda 700 bin işçi için zam pazarlığı

Kamuda çalışan 700 bin işçi için 2 yıllık zam oranının belirleneceği sözleşme sürecinde kritik viraja girildi. Taraflar yarın yeniden bir araya gelecek. Peki kim ne talep ediyor? İşte detaylar...

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