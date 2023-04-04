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Kamuda 700 bin işçi için zam pazarlığı

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Giriş: 04.04.2023 16:16
Kamuda çalışan 700 bin işçi için 2 yıllık zam oranının belirleneceği sözleşme sürecinde kritik viraja girildi. Taraflar yarın yeniden bir araya gelecek. Peki kim ne talep ediyor? İşte detaylar...
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