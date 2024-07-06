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Kamu tasarruf paketi TBMM’de! İşte 32 maddelik teklifin ayrıntıları

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 06.07.2024 10:34
Kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İşte 32 maddelik paketin ayrıntıları...
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