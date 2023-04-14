Kamu işçisine zam teklifi! Taban aylık teklifi 11.500 TL

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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