30 Ocak 2024, Salı
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Kamu işçisi için ek zam protokolü! Düşük zam alan işçinin zam oranı yüzde 32,57'ye tamamlanacak
Kamuda çalışan işçileri yakından ilgilendiren bir gelişme var. Maaş zammını belirleyen "Kamu Çerçeve Protokolü" yenilendi. Toplu sözleşme ile belirlenen zammın yürürlük tarihi öne çekildi. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalar yaptı.