Kamu işçileri için zam pazarlığı! Kamu işçisi ne talep ediyor?

Kamu işçileri için zam pazarlığı sürüyor. 700 binden fazla işçinin iki yıl geçerli olacak zam oranını belirlemek için taraflar bugün yeniden bir araya gelecek. Filiz Uçan Savaş Ankara'dan detayları aktardı.

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