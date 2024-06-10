10 Haziran 2024, Pazartesi
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Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip! Projeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Ön hazırlıkların 2 ay içerisinde tamamlanacağını açıklayan Bakan Şimşek, erken uyarı sistemiyle harcamalarda tasarruf sağlayacaklarını belirtti.