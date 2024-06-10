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Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip! Projeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 10.06.2024 11:38
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Ön hazırlıkların 2 ay içerisinde tamamlanacağını açıklayan Bakan Şimşek, erken uyarı sistemiyle harcamalarda tasarruf sağlayacaklarını belirtti.
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Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip!
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip!
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