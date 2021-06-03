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Kamu alacaklarına yeni yapılandırma! TBMM’de kabul edildi | Yapılandırma teklifinde neler var? Hangi borçlar yapılandırılacak?

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Giriş: 03.06.2021 08:34
Güncelleme:03.06.2021 08:37
Son dakika haberi... Vergi borcu olanların beklediği kanun teklifi Meclis'ten geçti. AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
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Kamu alacaklarına yeni yapılandırma!
Kamu alacaklarına yeni yapılandırma!
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