Kamu alacaklarına yeni yapılandırma! TBMM’de kabul edildi | Yapılandırma teklifinde neler var? Hangi borçlar yapılandırılacak?

Son dakika haberi... Vergi borcu olanların beklediği kanun teklifi Meclis'ten geçti. AK Parti milletvekillerinin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

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