23 Mart 2023, Perşembe
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Kahramanmaraş'ta sanayi küllerinden doğuyor! Enkazdan çıkan makineler birer birer üretime geçiyor
Türkiye'yi derinden sarsan depremin merkez üssü ve Anadolu sanayisinin önemli şehirlerinden Kahramanmaraş, yaralarını hızla sarıyor. Depremin büyük zarar verdiği Kahramanmaraş’ta fabrikalarda makine sesleri hızla artıyor. Onarılan kısımlar peyderpey devreye alınırken, ilk başta şehri terk eden işçiler de geri dönmeye başlamış. Patronlar “Bir yılda ayağa kalkarız” diyor.