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Kahramanmaraş'ta sanayi küllerinden doğuyor! Enkazdan çıkan makineler birer birer üretime geçiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2023 16:52
Türkiye'yi derinden sarsan depremin merkez üssü ve Anadolu sanayisinin önemli şehirlerinden Kahramanmaraş, yaralarını hızla sarıyor. Depremin büyük zarar verdiği Kahramanmaraş’ta fabrikalarda makine sesleri hızla artıyor. Onarılan kısımlar peyderpey devreye alınırken, ilk başta şehri terk eden işçiler de geri dönmeye başlamış. Patronlar “Bir yılda ayağa kalkarız” diyor.
Kahramanmaraş’ta sanayi küllerinden doğuyor!
Kahramanmaraş'ta sanayi küllerinden doğuyor!
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