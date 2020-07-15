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Kadir Samsunlu: Köklü demokrasi geleneğimiz daha da güçlendi

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Giriş: 15.07.2020 20:18
Güncelleme:15.07.2020 20:20
İGA (Istanbul Grand Airport) İcra Kurulu Başkanı Kadir Samsunlu, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Samsunlu mesajında "Genci yaşlısı kadını erkeğiyle 7'de 70'e milyonların milli irade duygusuna sahip çıkmak için kurşunlara nasıl siper olduğuna hep beraber şahitlik ettik. Yaşanan darbe girişimi Türkiye'nin köklü demokrasi geleneğini daha güçlendirdi. Demokrasi ve Mili Birlik Günü vesilesiyle darbe girişiminin engellenmesi için canlarını fedakarca ortaya koya tüm şehitlere ALLAH'tan rahmet diliyor 15 Temmuz gazilerini şükran ve minnetle anıyorum." dedi.
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