01 Ocak 2022, Cumartesi
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Kadın girişimci devletten 1 milyon destek aldı! Yılda 300 bin tavuk üretiyor
Kadınların ekonomiye katılımını artırmak için devlet hibe ve kredi desteği sağlıyor. O hibeden yararlananlardan biri Hamiyet Kayalı. Genç girişimci, 1 milyon liralık hibeyle başarıya ulaştı. Şimdi kurduğu tesiste yılda yaklaşık 300 bin tavuk üretiyor. Ekonomiye katkı sağlıyor.