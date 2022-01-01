01 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kadın girişimci devletten 1 milyon destek aldı! Yılda 300 bin tavuk üretiyor

Kadın girişimci devletten 1 milyon destek aldı! Yılda 300 bin tavuk üretiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.01.2022 11:02
Kadınların ekonomiye katılımını artırmak için devlet hibe ve kredi desteği sağlıyor. O hibeden yararlananlardan biri Hamiyet Kayalı. Genç girişimci, 1 milyon liralık hibeyle başarıya ulaştı. Şimdi kurduğu tesiste yılda yaklaşık 300 bin tavuk üretiyor. Ekonomiye katkı sağlıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadın girişimcinin büyük başarısı!
Kadın girişimcinin büyük başarısı!
İşte dünyanın en zenginleri...
İşte dünyanın en zenginleri...
O içeceğe yoğun ilgi: Kilosu bin 500 TL!
O içeceğe yoğun ilgi: Kilosu bin 500 TL!
Emekli zammında önemli ipucu!
Emekli zammında önemli ipucu!
Marketlerin fırsat kardeşliği!
Marketlerin fırsat kardeşliği!
Enflasyon ne zaman düşecek?
Enflasyon ne zaman düşecek?
Yarın son gün! Sigorta prim borcu...
Yarın son gün! Sigorta prim borcu...
Ekonomide hangi gelişmeler yaşandı?
Ekonomide hangi gelişmeler yaşandı?
Kapasite 6 milyona çıktı!
Kapasite 6 milyona çıktı!
Emekli zamları ne zaman açıklanacak?
Emekli zamları ne zaman açıklanacak?
Altını TL’ye çeviren kazanacak!
Altını TL'ye çeviren kazanacak!
Kur düştü etiketler neden değişmiyor?
Kur düştü etiketler neden değişmiyor?
Daha Fazla Video Göster