JP Morgan ile yatırımcı toplantısı! Bakan Şimşek ne mesaj verecek?

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yarın yapılacak olan JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacağı öğrenildi.

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