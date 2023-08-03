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JP Morgan ile yatırımcı toplantısı! Bakan Şimşek ne mesaj verecek?

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 13:30
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yarın yapılacak olan JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacağı öğrenildi.
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JP Morgan ile yatırımcı toplantısı
JP Morgan ile yatırımcı toplantısı
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