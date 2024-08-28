28 Ağustos 2024, Çarşamba
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İzmir'de nar üretimi! İlk nar hasadı Selçuk’ta yapıldı
İzmir Selçuk'ta 4 bin dekarda nar üretimi yapılıyor. Gerek renk gerek aroma gerek tat gerek dayanıklılık açısından dünyada birçok ülke tarafından rağbet görüyor. Üretimin çok büyük bir kısmı yurt dışına ihraç ediliyor. Çatlak olanlar da meyve suyu, nar suyu, nar ekşisi gibi alanlarda kullanılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.