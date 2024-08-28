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İzmir'de nar üretimi! İlk nar hasadı Selçuk’ta yapıldı

İzmir'de nar üretimi! İlk nar hasadı Selçuk’ta yapıldı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2024 16:33
İzmir Selçuk'ta 4 bin dekarda nar üretimi yapılıyor. Gerek renk gerek aroma gerek tat gerek dayanıklılık açısından dünyada birçok ülke tarafından rağbet görüyor. Üretimin çok büyük bir kısmı yurt dışına ihraç ediliyor. Çatlak olanlar da meyve suyu, nar suyu, nar ekşisi gibi alanlarda kullanılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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Selçuk narı yurt dışına ihraç ediliyor
Selçuk narı yurt dışına ihraç ediliyor
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