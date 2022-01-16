İzmir’de fabrika gibi lise! Öğrencilerin ürettiği mobilyaları 99 okula gönderiyorlar: Cirosu 1 milyon TL’ye yaklaştı

İzmir Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta fabrika gibi çalışıyor. Öğrencilerinin üretimini yaptığı mobilyalar, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyası çerçevesinde ihtiyaçları doğrultusunda 6 ilçedeki 99 okula yollanırken, okulun cirosu da hemen hemen 1 milyon lirayı buldu.