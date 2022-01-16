16 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İzmir’de fabrika gibi lise! Öğrencilerin ürettiği mobilyaları 99 okula gönderiyorlar: Cirosu 1 milyon TL’ye yaklaştı
İzmir Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta fabrika gibi çalışıyor. Öğrencilerinin üretimini yaptığı mobilyalar, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyası çerçevesinde ihtiyaçları doğrultusunda 6 ilçedeki 99 okula yollanırken, okulun cirosu da hemen hemen 1 milyon lirayı buldu.