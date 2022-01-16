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İzmir’de fabrika gibi lise! Öğrencilerin ürettiği mobilyaları 99 okula gönderiyorlar: Cirosu 1 milyon TL’ye yaklaştı

İHA
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Giriş: 16.01.2022 11:52
İzmir Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta fabrika gibi çalışıyor. Öğrencilerinin üretimini yaptığı mobilyalar, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyası çerçevesinde ihtiyaçları doğrultusunda 6 ilçedeki 99 okula yollanırken, okulun cirosu da hemen hemen 1 milyon lirayı buldu.
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